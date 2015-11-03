В Украине улучшили условия доступа военнослужащих и членов их семей к санаторно-курортному лечению

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменения в статью 11 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (регистрационный номер 2972).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 234 из 335 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода военнослужащих и членов их семей в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев не превышает трех прожиточных минимумов, то они имеют право на санаторно-курортное лечение. На сегодняшний день он составляет около четырех тысяч гривен, то есть если в семье три человека, то доход не должен превышать 12 тысяч гривен.

Председатель комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский отметил, что в «рамках закона Украины «О предотвращения финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста» мы ограничили социальные льготы доходами семей, в том числе это распространяется на военнослужащих», в частности, санаторно-курортное лечение предоставляется военнослужащим и членам их семей.

Он отметил, что сегодня этой льготой не могут пользоваться семьи, которые получают более 5700 гривен.