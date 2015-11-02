Украина заняла 70-е место в мировом рейтинге процветания - исследование

Украина заняла 70-е место среди 142 стран в мировом рейтинге процветания, обнародованном британским центром Legatum Institute, опустившись за год на 7 ступенек.

Как сообщается в отчете о проведенном исследовании на сайте организации, рейтинг возглавляет Норвегия, а помимо нее в первую пятерку стран входят Швейцария, Дания, Новая Зеландия и Швеция.

Россия занимает в рейтинге 58 место, Беларусь – 63, Грузия – 80, Молдова – 92.

Низшие позиции рейтинга занимают такие страны как Бурунди, Чад, Гаити, Афганистан и Центральноафриканская республика, занимая со 138 по 142 место, соответственно.

Читайте такжеРейтинг стран, в которых люди спят крепче всегоПо словам исполнительного директора Legatum Institute Шан Гансен, приведенным в отчете, индекс говорит о том, что для процветания страна должна обеспечить возможности и свободу для своих граждан, поскольку доступ к качественному здравоохранению и образованию являются фундаментом для роста.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Украина заняла 63-е место в мировом рейтинге процветания, обнародованном британским центром Legatum Institute, поднявшись на одну ступеньку.