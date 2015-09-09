Япония - наиболее подходящая страна для жизни престарелых людей

Из шести наиболее стареющих стран мира только в Японии по-настоящему заботятся об уходе за своими пожилыми гражданами. Греция и Южная Корея оказались худшими местами для жизни людей после 60 лет, пишет politeka.net со ссылкой на Bloomberg.

Япония «отражает прогрессивные тенденции социальной политики», говорится в докладе неправительственной организации из Нью-Йорка HelpAge International. В организации считают, что это следствие высокоразвитых сфер здравоохранения и образования, а также установления универсальной медицинской страховки.

HelpAge International составила рейтинг стран по качеству жизни для престарелых людей на 2015 год. Рейтинг основан на таких вещах, как пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание и доступ к общественному транспорту.

В докладе также говорится, что финансовый кризис 2008 года оказал разрушительное воздействие на старшие поколения. Особенно это касается государств Южной Европы. К примеру, Греция была вынуждена существенно урезать пенсионные выплаты, чтобы остаться в зоне евро. Очереди нищих пенсионеров возле входа в греческие банки стали лицом кризиса в этой стране.

По данным организации, в течение следующих 35 лет количество людей в мире в возрасте старше 60 лет вырастет до 2,1 млрд человек с текущих 901 млн. Таким образом, удельный вес пожилого населения планеты увеличится до 21,5% с нынешних 12,3%.

Отметим, что наиболее стареющим нациями признаны Япония, Корея, Греция, Италия, Португалия и Испания. По последним данным ООН, к 2050 году более 40% населения этих государств с высокой долей вероятности будет старше 60 лет. Это создаст дополнительную нагрузку на предстоящие поколения, так как высокие стандарты социального обеспечения негативно влияют на развитие экономики и ведут к росту задолженности.