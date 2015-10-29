Ученые рассказали, как успокоить плачущего ребенка

Новое исследование, проведенное сотрудниками Монреальского университета, показало: разговоры в такой ситуации не помогают. По данным специалистов, пение гораздо эффективнее. В эксперименте исследователи включали 30 участникам в возрасте от 6 до 9 месяцев турецкую музыку, лепет детей и диалог взрослых, сообщает meddaily.ru/ со ссылкой на CTV News.

Ученые специально выбрали незнакомые младенцам язык и музыку. Матерей поставили за детей, чтобы избежать контакта между ними. Также специалисты избавились от других возможных раздражителей. После воспроизведения музыки, лепета и разговора исследователи обнаружили, что пение в два раза лучше успокаивало проблемных детей по сравнению со всем остальным.

Младенцы оставались спокойными в среднем около 9 минут. Диалог и лепет успокаивали детей меньше чем на половину от этого времени. Потом младенцы вновь начинали плакать. Исследователи отмечают: многие матери разговаривают со своими детьми, пытаясь их успокоить. Судя по всему, этим мамам пора переходить на пение.