Укргидрометцентр прогнозирует резкое похолодание 29 октября – 1 ноября

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует резкое похолодание 29 октября – 1 ноября с ночными температурами от 1 до 7 градусов ниже ноля, сообщила в интервью УНИАН начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко.

«Ожидается, что 29 октября – 1 ноября произойдет резкое похолодание. Осадков не будет, но ночные температуры составят от 1 до 7 градусов мороза», - сказала она.

Метеоролог сообщила, что дожди, прошедшие с 19 октября, решили проблему недостатка влаги в почве почти на всей территории Украины. Продолжающаяся с июля засуха существенно затянула осеннюю посевную кампанию и негативно сказалась на развитии всходов озимых. Грядущее похолодание, несмотря на достаточность влаги в почве, грозит тем, что более половины посевов не будут должным образом подготовлены к зиме.

«До 28-29 октября еще есть шанс, что всходы будут. Дальше придет похолодание. Это значит, что ночью уже развития не будет из-за низких температур, вегетация и в дневное время будет слабенькой. Более половины посевов должного развития не получат. Продолжать посевную уже бессмысленно», - отметила Адаменко.

Полный текст интервью читайте на сайте «УНИАН-Экономика»: http://economics.unian.net/agro/1165246-glavnyiy-agrometeorolog-ukrainyi-cherez-20-let-yug-stranyi-mojet-prevratitsya-v-pustyinyu.html