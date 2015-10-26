Украинские военные психологи и психиатры прошли стажировку в Хорватии

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.

«С 18 по 25 октября 15 украинских военных психологов и психиатров (представители министерств обороны, внутренних дел и здравоохранения) по приглашению хорватской стороны находились на стажировке в Хорватии», - говорится в сообщении.

Их целью было перенять хорватский опыт оказания психологической и психиатрической помощи военнослужащим, прежде всего по предотвращению и лечению посттравматического синдрома, отметили в МИД.

Как подчеркнули в ведомстве, эта инициированная посольством гуманитарная акция стала еще одним значительным шагом в процессе всестороннего изучения опыта Хорватии в преодолении последствий войны.