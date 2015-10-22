Болгария предложила Украине оздоровить до 300 раненных в АТО военнослужащих

Болгария предложила Украине в течение двух лет реабилитировать раненных в АТО военнослужащих на базе санатория Минобороны.

Об этом на своей странице в Фейсбук написала народный депутат Украины, советник президента по гуманитарным вопросам Ольга Богомолец.

«Болгария выразила желание реабилитировать в течение двух лет до 300 украинских военнослужащих на базе санатория Министерства обороны Болгарии. Лечение и проживание в санатории будут покрываться болгарской стороной. Остальные расходы страна предлагает покрыть за счет финансовых ресурсов Трастового фонда НАТО. На сегодняшний день миссия НАТО в Украине рассматривает возможность сотрудничества с Болгарией в данном вопросе и формы финансового участия Украины в реабилитации раненых», - сообщила советник, отметив, что переговоры продолжаются.