B Украине стартовала дополнительная иммунизация против полиомиелита

Сегодня в Украине официально стартовала дополнительная трехтуровая иммунизация против полиомиелита.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, дополнительная вакцинация началась одновременно по всей Украине, и проходит она только в медицинских учреждениях, где есть стационарные или мобильные вакцинальные кабинеты.

«Для того чтобы победить полиомиелит, все дети в возрасте от 2 месяцев до 6 лет в двух турах должны быть вакцинированы от полиомиелита оральной полиовакциной (ОПВ). В третьем туре будут вакцинироваться дети от 2 месяцев до 10 лет», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что дети, не получившие ни одной прививки против полиомиелита, получают первую прививку инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) и в дальнейшем не менее чем через 2 недели – прививка живой, оральной вакциной (ОПВ) в рамках дополнительной иммунизации.

Читайте такжеМенее трети матерей в Украине знают, что полиомиелит может привести к параличу ребенка Продолжительность первого раунда вакцинации ОПВ составляет 3 недели, начиная с 20 октября 2015 года, следующих двух раундов - 2 недели. Интервал между раундами вакцинации ОПВ составляет один месяц (30 суток). Отсчет интервала между раундами производится от последнего дня предыдущего раунда вакцинации ОПВ.

По словам главного детского иммунолога г.Киева Федора Лапия, иммунизация проходит в каждой детской поликлинике, поскольку вакцина уже доставлена во все области Украины.

«Вакцина ОПВ имеет подтвержденный профиль качества, безопасности и эффективности. ОПВ вакцина защищает от инфицирования полиовирусами любого типа, останавливает передачу вакцинородственного полиовируса в популяции», - отметил иммунолог.