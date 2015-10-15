Президент Украины предложил создать в "Межигорье" реабилитационный центр для участников АТО
Также президент добавил, что он предлагает передать здравницы, принадлежащие профсоюзам, во временное или постоянное пользование для реабилитации участников АТО.
Президент Украины Петр Порошенко предложил правительству передать резиденцию «Межигорье» Министерству обороны и создать там реабилитационный центр для участников АТО.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter, об этом Порошенко заявил в ходе рабочей поездки в Днепропетровск.
«Вчера я предложил правительству передать пресловутое «Межигорье» МО и создать там реабилитационный центр для участников АТО», - процитировал президента его пресс-секретарь.
Также президент добавил, что он предлагает передать здравницы, принадлежащие профсоюзам, во временное или постоянное пользование для реабилитации участников АТО.
По словам Порошенко, участники АТО это действительно заслужили.