Президент Украины предложил создать в "Межигорье" реабилитационный центр для участников АТО

Президент Украины Петр Порошенко предложил правительству передать резиденцию «Межигорье» Министерству обороны и создать там реабилитационный центр для участников АТО.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter, об этом Порошенко заявил в ходе рабочей поездки в Днепропетровск.

«Вчера я предложил правительству передать пресловутое «Межигорье» МО и создать там реабилитационный центр для участников АТО», - процитировал президента его пресс-секретарь.

Также президент добавил, что он предлагает передать здравницы, принадлежащие профсоюзам, во временное или постоянное пользование для реабилитации участников АТО.

По словам Порошенко, участники АТО это действительно заслужили.