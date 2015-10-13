Миллион человек получили помощь от Штаба Ахметова за период с мая 2014 г.

1 миллион человек получили помощь от Гуманитарного штаба Рината Ахметова за период с мая 2014 года. Об этом 13 октября на брифинге в Киеве заявила координатор Штаба Римма Филь, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

За это время штаб реализовал и программы: Эвакуация и размещение, Поможем. Здоровье, оказывал помощь беременным, ветеранам и детям. В настоящее время Гуманитарный штаб оказывает помощь продуктами в объеме 500 тысяч наборов в месяц для стариков и детей, работает программа адресной помощи, программа «Лекарства детям» и программа психологической помощи.

«Более миллиона человек лично не менее одного раза получили помощь от Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Учитывая, что продуктовые наборы помогают выжить целой семье, количество людей которым помог штаб еще больше. Когда помощь нужна миллионам, от эффективности нашей работы зависит огромное количество жизней. Штаб сегодня - крупнейшая по объемам оказываемой помощи гуманитарная миссия в Украине», - подчеркнула координатор Гуманитарного штаба Римма Филь.

Штаб всегда направляет свои усилия туда, где это необходимо, опираясь на гуманитарные потребности мирных жителей Донбасса. Самое масштабное направление работы Штаба – гуманитарная продовольственная помощь взрослыми и детскими продуктовыми наборами, она составляет 83,8% от всех получателей помощи.

Ежемесячно около 500 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения получают продуктовые наборы от Штаба. Помощь предназначена пенсионерам, инвалидам, многодетным и приемным семьям, детям-сиротам, матерям-одиночкам.

По данным исследования среди тех, кто получает наборы выживания 31% мужчин и 69% женщин. При этом на каждых 100 человек, получающих продуктовую помощь, приходится 70 пенсионеров и инвалидов.

Продуктовые наборы получают следующие категории мирных жителей Донбасса:

64% пенсионеров, из которых более 4 000 человек старше 90 лет;

6,4% инвалидов;

9,5% малообеспеченных и многодетных семей, матерей-одиночек, а также сирот;

6,3% малышей до 35 месяцев и беременных женщин;

13,8% людей, получивших единоразовую помощь и др.

По состоянию на 13 октября, за все время работы Штаб уже выдал 4 миллиона 848 тысяч взрослых продуктовых наборов (из них более 50 тысяч мобильными бригадами) и 355 тысяч детских.