Более 50 тыс. жителей сёл и поселков Донбасса получили помощь благодаря мобильной доставке

За 4,5 месяца работы мобильные бригады волонтеров Штаба Рината Ахметова доставили и выдали 51 832 продуктовых набора мирным жителям отдаленных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

Проект был запущен в мае 2015 года. Подобная мобильная доставка продуктов от Гуманитарного штаба позволяет оказать помощь людям в отдаленных населенных пунктах, где не всегда есть возможность открыть стационарный пункт выдачи.

«На данный момент волонтеры Штаба посетили более 170 сел, поселков и маленьких городов. Особое внимание уделяется жителям на линии соприкосновения. Там спрос на помощь очень высокий. В местные магазины продукты доставляют с перебоями из-за разбитых дорог, долгое время там не прекращались обстрелы. Но даже то, что есть, население не в состоянии купить. В некоторых селах жителям начисляют соцвыплаты, но там не осталось ни отделений банков, ни почты, и люди просто не могут получить свои деньги. Особенно инвалиды и пенсионеры, которым сложно выехать», – рассказала Евгения Рзаева, руководитель отдела дистрибуции Штаба.

Читайте такжеШтаб Ахметова запустил новую программу – лекарства тяжелобольным детям ДонбассаВсего на линии соприкосновения и мирной территории Донецкой области мобильными бригадами было выдано 26 300 наборов выживания. Это помощь для мирных жителей льготных категорий Ясиноватского, Волновахского, Артемовского, Дзержинского районов.

На неподконтрольной Украине территории Донецкой области «мобильную» помощь получили жители Снежного, Амвросиевки и Амвросиевского района, Тельмановского района. Всего – 25 532 набора.

«На сегодняшний день продукты доставляются в 7 районов Донецкой области. Каждый выезд на лини соприкосновения – новый населенный пункт. Основные получатели помощи – старики, инвалиды, малообеспеченные, многодетные семьи. Из-за высокого спроса с сентября Гуманитарный штаб увеличил количество выдаваемых там наборов почти вдвое. В ближайшие месяцы обеспечение продуктами жителей сел останется одним из приоритетных направлений работы Штаба», – добавила Евгения Рзаева.

Читайте такжеДети из буферной зоны Донбасса получат психологическую помощьМобильные бригады Штаба Рината Ахметова продолжают расширять географию оказания помощи, и уже на этой неделе волонтеры впервые посетят села Марьинского района, которые находятся на линии соприкосновения.