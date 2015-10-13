Какие продукты являются природными болеутоляющими средствами

Природа, к счастью, предлагает нам много естественных противовоспалительных продуктов питания, трав и специй, которые имеют болеутоляющие свойства и могут в целом укрепить здоровье и улучшить структуру тканей. Если вы испытываете боль, старайтесь как можно чаще употреблять следующие продукты, травы и витамины, пишет novosti-n.org.

Куркума

Благодаря куркумину эта противовоспалительная пряность может облегчить боль в суставах и уменьшить воспаление, в том числе при фибромиалгии и других воспалительных заболеваниях.

Вишня

Содержащиеся в вишне соединения под названием антоцианы помогают уменьшить воспаление и блокировать болевые сигналы. Одно исследованиепоказывает, что вишня также способствует облегчению мышечных болей после физических нагрузок, снижая вероятность повреждения мышц.

Имбирь

Имбирь — это эффективное противовоспалительное средство для облегчения мигрени, артрита и мышечных болей. В ходе одного исследования оказалось, что по своей эффективности снимать периодические боли он не уступает ибупрофену. Один из самых лучших способов — добавлять свежий имбирь в соки и смузи.

Рыбий жир

Употребление рыбы с высоким содержанием жирных кислот омега‑3 помогает облегчить боль, улучшая кровоток и уменьшая воспаление в нервных и мышечных клетках. Рыбий жир, как было доказано в ходе исследований, эквивалентен ибупрофену при облегчении артрита и, возможно, других типов боли. Растительные источники омега‑3 — льняное семя, семена чиа, семена конопли и грецкие орехи.

Плоды шиповника

Более 30 исследований подтверждают способность шиповника облегчать боль, в том числе вызванную артритом. Одно из них показало, что значительное снижение боли и сокращение использования лекарств достигается через 3 недели. А ощутить, что слабость и скованность уходят, вы сможете после 3 месяцев лечения. Шиповник можно принимать в виде чая или порошка, а также в капсулах.

Ананас

Содержащийся в ананасе бромелайн помогает уменьшить воспаление и используется в качестве посттравматического средства. Всего полстакана ананаса в день помогает значительно снизить боль.

Магний

Этот электролит поддерживает мышечную и нервную функции. Он может быть очень эффективным при синдроме беспокойных ног, напряжении и боли в мышцах, фибромиалгии, мигрени, судорогах и покалывании. Это важное питательное вещество содержится в темно-зеленых листовых овощах, бобовых, орехах и семенах, а также в темном шоколаде.

Витамин D

Результаты нового исследования Британского общества ревматологов позволяют предположить, что низкий уровень витамина D в организме связан с хронической распространенной болью. Боли в опорно-двигательном аппарате являются признанным симптомом острого дефицита витамина D.