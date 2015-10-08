Как ускорить обмен веществ

Для многих в процессе похудения становится важным вопрос: как ускорить метаболизм? И это далеко не случайно. Ведь метаболизм, или, говоря проще, обмен веществ, влияет на все процессы, происходящие в организме. И в первую очередь – на откладывание и рассасывание жиров. С ускорением обмена веществ жиры не накапливаются, а расщепляются, отдавая энергию организму. Чтобы добиться такого состояния, рекомендуется целый ряд методов. Большинство из них эффективно действует даже по отдельности. Однако наилучший результат достигается всё-таки при комплексном применении, пишет vitamarg.com.

В первую очередь, процессы обмена веществ стимулируются физическими нагрузками на организм. Если запредельное физическое напряжение угнетает, то дозированная активность приносит лишь ощутимую пользу, утилизируя калории, которые при малоподвижном образе жизни стали бы лишними.

Чтобы изменить свой образ жизни, порой даже не обязательно посещать спортивную секцию или наматывать круги вокруг дома. Подсчитайте, сколько раз, работая в офисе, расположенном в многоэтажном здании, Вы пользуетесь лифтом, перемещаясь с этажа на этаж. Хотя порой добраться до нужного кабинета пешком не только быстрее и проще, но и полезнее. И почему бы Вам не обойтись без лифта в собственном доме, куда Вы пять раз в неделю возвращаетесь после работы? И кстати, если Вы никуда не спешите, стоит ли пользоваться общественным транспортом или машиной? Не лучше ли хоть иногда пройтись пешком по обходному, экологически чистому маршруту вдали от шумных и загазованных улиц? Даже современная жизнь, несмотря на все её удобства, до сих пор дарит нам немало возможностей двигаться. Надо лишь уметь ими пользоваться каждый день.

Не меньший вклад в ускорение метаболизма вносят водные процедуры – если не ежедневное купание на природе зимой и летом, то хотя бы баня или даже ванная.

И, конечно же, активизации обмена веществ всегда способствует та или иная эффективная диета для быстрого похудения. Вот только применять этот инструмент для борьбы с лишним весом следует очень осторожно. Ведь любая диета, ориентированная на быстрый результат, является монодиетой, часто состоящей из одного-двух непривычных организму продуктов. И наряду с положительными результатами, для практики таких диет характерны нежелательные побочные эффекты. Поэтому питаться таким образом, даже в течение короткого промежутка времени, рекомендуется под наблюдением врача.