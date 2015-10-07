В Киеве подписан Меморандум по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения

Сегодня в Киеве подписан четырехсторонний Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере противодействия ВИЧ/СПИД между Министерством здравоохранения Украины, ГУ «Украинский центр контроля над соцболезнями Минздрава Украины», Объединенной Программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и компанией Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, этот документ дает возможность объединить усилия для борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции, укрепить партнерство и заручиться международной поддержкой для преодоления эпидемии ВИЧ в Украине.

В ведомстве отметили, что впервые в Украине такой рамочный документ с участием международных партнеров имеет целью профилактику ВИЧ-инфекции среди общего населения.

«Торжественное подписание состоялось при участии министра здравоохранения Александра Квиташвили, директора ГУ «Украинский центр контроля над социально опасными болезнями Минздрава Украины» (УЦКС) профессора Натальи Низовой, директора GIZ Бюро в Украине Сабине Мюллер, регионального директора ЮНЭЙДС в странах Восточной Европы и Центральной Азии Винея Салдана и посла доброй воли ЮНЭЙДС в Восточной Европе и Центральной Азии Веры Брежневой», - говорится в сообщении.

По мнению отечественных экспертов, этот документ поможет перенять лучший мировой опыт в противодействии СПИДу среди общего населения, научить молодых людей ответственному отношению к своему здоровью, к своему партнеру.

«Совместная реализация информационной кампании по профилактике ВИЧ в партнерстве ЮНЭЙДС, GIZ, при условии лидерства правительства Украины и привлечения гражданского общества, станет важным шагом в мобилизации общества для победы над эпидемией СПИД», - подчеркнул региональный директор ЮНЭЙДС в странах Восточной Европы и Центральной Азии Виней Салдан.

«В начале 1990-х годов Германия столкнулась с одной из самых тяжелых эпидемий ВИЧ в Европе, и после использования многих инструментов и методик, наиболее эффективными оказались именно профилактические программы для общего населения, которые охватили все общество, повысили информированность о ВИЧ и популяризировали ответственное поведение и здоровый образ жизни. Именно поэтому мы приветствуем подписание этого Меморандума, ведь мы уверены, что только вместе можно преодолеть эпидемию ВИЧ», - отметила директор GIZ Бюро в Украине Сабине Мюллер.

По оценкам ВОЗ и ЮНЭЙДС, Украина остается регионом с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции среди стран Восточной Европы и Центральной Азии. По официальной статистике, с начала 2015 году в Украине зарегистрировано около 10 тыс. человек, живущих с ВИЧ, а общее количество людей, которым был поставлен диагноз ВИЧ-инфекция, с 1987 по 2015 год составляет более 274 тыс. человек. Примерно 55% людей живут с ВИЧ, не знают о своем статусе, и остаются вне медицинского наблюдения.