В Украине сложилась критическая ситуация с обеспечением ВИЧ-инфицированных лекарствами

В Украине сложилась критическая ситуация с обеспечением ВИЧ-инфицированных пациентов антиретровирусной (АРВ) терапией.

Об этом глава координационного совета Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВ), Владимир Жовтяк заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«АРВ-терапия - важный элемент в остановке эпидемии и самый эффективный метод и ключевой фактор в остановке эпидемии СПИДа. Для этого нужно лечить 90% инфицированных пациентов. Только так мы можем остановить эпидемию. В Украине - более 218 тысяч зарегистрированных ВИЧ-инфицированных людей. Лечение получают чуть более 63 тысяч. В соответствии с законом Украины, которым утверждена Госпрограмма по противодействию ВИЧ/СПИДу до 2018 года, до конца этого года качественное лечение должны получать более 85 тыc. людей с ВИЧ. Однако, на сегодня ситуация с доступом к лечению ВИЧ-инфицированных граждан остается критической. Это связано с рядом фактором – и войной на востоке, и частой сменой руководства Минздрава, затягиванием тендеров, закупка лекарств по непрозрачным схемам», - отметил Жовтяк.

Читайте такжеУ француженки ремиссия ВИЧ-инфекции длится 12 летПо его словам, из-за прерывания лечения ВИЧ-инфицированных в Украине есть высокий риск утраты контроля над эпидемией СПИДа.

«Для предотвращения прерывания лечения и не допущения нового витка эпидемии ВИЧ\СПИДа в нашей стране сеть ЛЖВ дважды срочно закупала АРВ-препараты на сумму более 5 миллионов долларов и передала их в клиники Минздрава», - сказал Жовтяк.

Врач-инфекционист, научный сотрудник Института инфекционных заболеваний им.Громашевского Светлана Антоняк подчеркнула, что доступ к АРВ-терапии позволяет сохранить жизнь ВИЧ-инфицированному человеку.

«Проводя АРВ-терапию, важно соблюдать несколько правил и главное из них - она должна быть непрерывной. Это постулат. Для тех, кто прерывает лечение, повышается риск смерти. Также АРВ-терапия - мощное профилактическое средство, которое не только улучшает состояние больного, но и предотвращает передачу ВИЧ-инфекции здоровым людям. Поэтому важно предоставить АРВ-терапию всем, кто в ней нуждается», - отметила медик.