Дети из буферной зоны Донбасса получат психологическую помощь

В октябре десять психологов Штаба Ахметова, прошедших обучение на курсе «Травма войны», начали работать в буферной зоне и на прифронтовых территориях Донбасса, об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

В маленьких поселках и селах Ясиноватского, Дзержинского, Волновахского, Володарского и Артемовского районов Донецкой области, дети и взрослые находятся в состоянии стресса и тревоги. Психологическая поддержка требуется тысячам детей, пережившим боевые действия. Депрессия, тревожность, страхи и заикание – таковы последствия травмы войны у детей.

«Все лето наши психологи помогали в больницах, детсадах, бомбоубежищах. Работали с детьми из зоны боевых действий и переселенцами в летних лагерях на Азовском море и центрах в Мариуполе, Киеве, под Днепропетровском. Более 26 тысяч детей и 2730 взрослых уже получили психологическую помощь, – рассказала Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба. – Но сегодня особого внимания требуют маленькие города и поселки, которые оказались в буферной зоне Донбасса. Сюда очень сложно добраться даже с гуманитарной помощью международным миссиям. Эти города находятся на подконтрольных Украине территориях, но в то же время сильно пострадали от войны. Задача Штаба Ахметова – дотянуться до каждого человека, оказавшегося в беде».

Читайте такжеШтаб Ахметова запустил новую программу – лекарства тяжелобольным детям ДонбассаНа этой неделе специалисты работают в селах Волновахского района. По словам психологов, здесь дети рисуют оружие, флаги, внутри домов – медикаменты и запасы продуктов. Безопасное место изображают в виде землянок, на крышах которых идет сражение. Взрослые не знают, как поддержать детей. У всех налицо страхи и расстройства.

«Это сложная и кропотливая работа, но для нас очень важно, чтобы не осталось ни одного ребенка, травмированного войной», – заверила координатор Штаба Ахметова.

Читайте такжеПочти 8 000 детей Украины нашли родителей благодаря программе "Сиротству – нет!"По предварительным оценкам специалистов Штаба Ахметова в психологической поддержке нуждаются около 20 тысяч детей и более 500 взрослых, проживающих в «серых зонах» и на прифронтовых территориях Донбасса.

Справка. Психологическая служба Гуманитарного штаба оказывает помощь детям Донбасса. Чтобы получить консультацию психолога, нужно предварительно зарегистрироваться по телефону горячей линии 0 800 50 9001.