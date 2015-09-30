Штаб Ахметова в сентябре доставил почти 4 тыс. тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса

В сентябре Гуманитарный штаб выполнил в полном объеме план по доставке и формированию продуктовых наборов для самых социально-незащищенных мирных жителей Донбасса по обе стороны от линии соприкосновения. За прошедший месяц на Донбасс было отправлено 13 автоколонн состоящих из 197 большегрузных машин, которые доставили 3940 тонн продуктов для формирования 430 тысяч взрослых и 3,5 тысяч детских наборов. Такие данные сегодня во время пресс-брифинга в ИА «Українські новини» озвучила Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Согласно последним исследованиям Гуманитарной карты, проведенным в сентябре по заказу Гуманитарного штаба, оценка ситуации жителями Донбасса значительно улучшилась по сравнению с предыдущим годом. «Однако цены на продукты остаются высокими, а доходы низкими и нестабильными, поэтому потребность в гуманитарной помощи не исчезла. Треть жителей Донбасса по-прежнему ощущают нехватку продуктов. Как и раньше, большой проблемой остается возможность покупки качественного детского питания. Особенно это касается маленьких населенных пунктов на линии соприкосновения и на неподконтрольных территориях, куда доступ доставки продуктов ограничен», - рассказала Римма Филь.

Читайте такжеПочти 8 000 детей Украины нашли родителей благодаря программе "Сиротству – нет!"За 4 месяца работы мобильных бригад помощь в селах и поселках Донецкой области получили более 44 тысяч человек. «В этих населенных пунктах у людей вообще нет средств к существованию, там не работает ни одно предприятие. К примеру, в городе Снежное Донецкой области, находящимся на неподконтрольной Украине территории. Мы в течение сентября выдавали там наши продуктовые наборы. В первые дни работы под пунктом образовались огромные очереди, регистрация по-прежнему идет на несколько недель вперед. Это говорит о том, что необходимость помощи очень высока, и мы продолжаем работу до тех пор, пока эта потребность есть», - заверила координатор Штаба Рината Ахметова.

Всего за месяц работы в Снежном выдано более 8 тысяч взрослых и детских наборов.

Читайте такжеДвум раненым детям проведут сложные операции по восстановлению черепаНа мирных территориях в сентябре было выдано 7 тысяч наборов выживания в 23 населенных пунктах Волновахского и Артемовского районов, а также в городе Дзержинске. За все время работы Штаб выдал 4 млн. 644 тыс. взрослых и 340 тыс. детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.

В октябре 2015 года Штаб Рината Ахметова продолжит оказывать помощь по всем направлениям своей работы. В первые две недели октября планируется отправить на Донбасс еще более 2 тыс. тонн продуктов для формирования 195 тыс. взрослых и 10 тыс. детских наборов.

«Ринат Ахметов и Гуманитарный штаб берут на себя обязательства и дальше поддерживать тех, кто нуждается в помощи. Мы будем решать самый острый вопрос по доставке жизненноважных медикаментов. И также важное сообщение для жителей Донецка. В течение всего времени работы Штаба детские продуктовые наборы для полных семей выдавались на «Донбасс Арене». Сейчас для удобства мамочек с детьми от 0 до 2-х полных лет с 1 октября выдача детских наборов будет производиться по районам. Все подробности можно будет узнать на сайте Гуманитарного штаба», - подытожила Римма Филь.