Волонтеры передали военно-полевому госпиталю в зону АТО мобильный прачечный комплекс

Львовские волонтеры отправили мобильный прачечный комплекс бойцам 66-го выездного военно-полевого госпиталя, который дислоцируется в городе Красноармейске.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, собрали деньги и обустроили комплекс в центре волонтерства Украинского католического университета (УКУ) «Волонтерская сотня».

«Наша работа – не только литургические служения, но и оказание психологической и материальной помощи украинским военным, – отметил координатор проекта отец Петр Терлецкий. – В условиях войны наши бойцы не могли постирать свою одежду. Мы видели, как выглядит их форма на фронте, поэтому решили помочь».

Мобильная стиральная машина является автономной и состоит из 4 стиральных машин, 2 машин для сушки белья, 2 емкостей для хранения воды, каждая из которых по 500 л, глубинного насоса подачи воды для дополнительной закачки воды в резервуары-хранилища и системы фильтров для основательной очистки воды.

«В такой стиральной машине можно разделить стирки для обычных больных и больных с гнойными травмами и инфекционными заболеваниями и сушить одежду. Также есть возможность использования кроме электросети, еще и системы автономного питания благодаря дизельным электрогенератором мощностью 6,4 кВт», - говорится в сообщении.

Для обустройства данного прибора военно-медицинский клинический центр западного региона передал волонтерам соответствующую технику – кунг и шасси ЗИЛ-13, на базе которой создана стиральная машина. Общая стоимость комплекса составляет 115 тыс. грн. Финансовую поддержку проекта оказали Епископская конференция Италии, а также работники и студенты УКУ.