Минздрав проведёт проверку в Национальном медуниверситете им.Богомольца из-за многочисленных жалоб

Учитывая полученные в этом году многочисленные депутатские и общественные обращения, жалобы и письма, Министерство здравоохранения решило провести комплексную проверку деятельности Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца.

Об этом сообщает пресс-служба Миздрава со ссылкой на соответствующий приказ от 5 октября 2015 года, подписанный министром здравоохранения Украины Александром Квиташвили.

Цель проверки – предупреждение нарушений законодательства, соблюдение устава высшего учебного заведения, качество образовательной деятельности, осуществление контроля за соблюдением законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, обеспечение выполнения руководителем университета условий контракта, проверка других вопросов деятельности, а также повышение эффективности деятельности университета.

Согласно приказу, проверку проведет межведомственная комиссия под председательством непосредственно Квиташвили при участии представителей СБУ, МВД и Госфининспекции.