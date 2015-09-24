В ведущих национальных медицинских институтах доминирует частный интерес - активисты

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сказал председатель ОО «Санация медицины» Андрей Дыняк.

«После победы Революции достоинства проблемы в сфере медицины не исчезли. Ожидания противоречат действительности. Пока исполнительные и законодательная власти пытаются работать на систему сверху донизу, в системообразующих единицах продолжает господствовать беспредел. Они остаются сами по себе и поэтому имеют возможность делать все, что они хотят. Тревожная информация поступает из национальных институтов. Из институтов, которые являются элитой украинской медицины... Доминирует частный интерес – паразитировать на государственной собственности», - сказал он.

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По словам Дыняка, такая ситуация наблюдается в Национальном институте хирургии имени Шалимова, Национальном институте имени Амосова и Национальном медицинском университете имени Богомольца. По его мнению, именно в этих институтах сегодня нужно создать общественные советы.

«Ведь сегодня там нет доступа к публичной информации. Мы не можем заглянуть в институт и посмотреть, что там происходит. У нас нет туда никакого доступа. В этом и проблема. Нет общественного совета. Было бы неплохо создать общественный совет непосредственно в институте, чтобы они были нашим окошком и мы владели информацией, хорошо ли там работают и заботятся о населении», - добавил он.

В свою очередь председатель независимой профсоюзной организации Национального института рака Андрей Семиволос отметил, что пока медицинские работники сами не начнут отстаивать свои права и предлагать изменения, ситуация в системе здравоохранения будет оставаться на нынешнем уровне.

«Пока мы сами не начнем отстаивать свои права, предлагать изменения, никаких изменений не будет. Одним из лучших инструментов является профсоюзное движение. К сожалению, те профсоюзы, которые были организованы в Советском Союзе, практически нельзя назвать профессиональными, потому что они не отстаивают интересов рабочих, не защищают и являются лишь инструментом давления на своих подчиненных, собирают средства.. Хотя любая такая организация должна быть направлена на социальный диалог – помогать коллективу развиваться... Если медицинские работники не будут активно и открыто заявлять о своих позициях, создавать независимые профсоюзные движения, доносить информацию до масс и своим примером вдохновлять сотрудников – никаких изменений не будет», - сказал он.