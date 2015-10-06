Штаб Ахметова запустил новую программу – лекарства тяжелобольным детям Донбасса

6 октября Гуманитарный Штаб Рината Ахметова запустил новую программу адресной помощи – «Лекарства детям», сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

В рамках программы Штаб будет системно выдавать инсулин, противосудорожные и противоастматические препараты всем тяжелобольным детям до 18 лет, проживающим на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, а также детям семей-переселенцев, выехавшим на мирные территории Украины. Штаб Ахметова планирует обеспечить препаратами до 1000 тяжелобольных детей Донбасса.

Читайте такжеДвум раненым детям проведут сложные операции по восстановлению черепа«С сегодняшнего дня Гуманитарный штаб начинает принимать заявки от родителей на горячую линию. Эта программа рассчитана на детей, которые больны сахарным диабетом, астмой или нуждаются в противосудорожных препаратах, – сказала Ирина Темерко, руководитель «Адресной помощи» Штаба Ахметова. – Почему приоритет именно этим направлениям? За год работы Штаб проанализировал многочисленные звонки, поступающие на горячую линию, и на основании этих данных выделил три самых востребованных направления помощи медикаментами на Донбассе. Можно сказать, что это крик души родителей тяжелобольных детей к Штабу и его учредителю Ринату Ахметову».

До начала вооруженного конфликта на Донбассе существовали бюджетные программы, согласно которым медикаменты бесплатно выдавались льготным категориям тяжелобольных детей, в т.ч. малышам от рождения до 3 лет и детям с инвалидностью. Дети от 3 до 6 лет могли получать эти препараты с 50% скидкой.

Читайте такжеШтаб Ахметова представил обновленную Гуманитарную карту ситуации и потребностей Донбасса«Мы приняли решение обеспечивать препаратами абсолютно всем тяжелобольным детям от рождения до 18 лет, не выделяя наиболее социально незащищенные категории. Мы понимаем, что сегодня все семьи оказались в сложных жизненных обстоятельствах, – подчеркнула Ирина Темерко. – Также важно, что Штаб индивидуально подходит к оказанию помощи каждому ребенку. Мы не выдаем всем одинаковые пакеты медикаментов, мы формируем базу данных, на основании которой каждому ребенку будет выдаваться определенное наименование препарата в той дозировке и в том количестве, которое необходимо именно ему. Это предусмотрено для того, чтобы родители продолжали лечить своего ребенка препаратами, которые ему назначались с момента выявления заболевания».

Выдача лекарств будет производиться на территориях, подконтрольных Украине, – в аптеках Артемовска, Краматорска и Мариуполя Донецкой области. Здесь смогут получить препараты и родители детей, проживающие на неподконтрольных территориях Донбасса. Медикаменты будут выдаваться каждому ребенку на 3 месяца вперед.

«Пока мы начинаем выдачу лекарств на украинских территориях. В случае решения проблем с доставкой медикаментов на неподконтрольные Украине территории Штаб Рината Ахметова планирует открыть пункт выдачи препаратов в Донецке для тех семей, которые не смогут выехать за пределы зоны АТО», – утверждает Ирина Темерко.

Напомним, что Штаб уже несколько месяцев пытается разобраться в том, какие именно документы, лицензии и разрешения должны иметь гуманитарные миссии для обеспечения лекарствами больных людей в зоне АТО. Для этого Гуманитарный штаб отправлял запросы в антитеррористический центр СБУ, Минздрав, Минсоцполитки, Госслужбу по лекарственным препаратам, но пока ни одно министерство и ведомство не предоставило четкое разъяснение процедуры доставки медикаментов на неподконтрольную территорию.

Подробнее о правилах получения лекарств для тяжелобольных детей Донбасса на сайте ГумШтаба.