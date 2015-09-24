В городах, неподконтрольных Украине, нет жизненно необходимых лекарств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила координатор Гуманитарном штаба Рината Ахметова Римма Филь в ходе презентации результатов обновленного «Исследования потребностей в гуманитарной помощи жителей Донецкой и Луганской областей», проводившегося по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

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По словам Филь, медикаменты остаются самой острой потребностью людей, проживающих на неподконтрольных территориях.

«Половина опрошенных говорит о недостатке лекарств, в первую очередь, сердечно-сосудистых препаратов, инсулинов, антибиотиков, противосудорожных, жаропонижающих и антисептиков. Эти медикаменты в большом дефиците или реализуются по завышенным ценам. Это не просто волнует жителей Донбасса, а представляет реальную угрозу их жизни.

Такая ситуация сложилась в результате ограничений на ввоз лекарств на неподконтрольную территорию. Со своей стороны, гуманитарные миссии не имеют возможности беспрепятственно и оперативно завозить медикаменты на неподконтрольную территорию и доставляют их только небольшими партиями через волонтеров», - сказала Филь.

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Она подчеркнула, что штаб Ахметова в очень сложных условиях продолжает помогать жителям оккупированных территорий, предоставляя кардиопрепараты, инсулин, тест-полоски (детям), оказывает адресную помощь.

«19 детей пострадали в результате разрыва неопознанных объектов (мин или гранат), которые они находили в полях, возле жилых секторов или из любопытства приносили домой. Из них 4 ребенка погибло. Всем раненым детям штаб оказывает помощь на лечение и реабилитацию. Всего с начала работы штаба адресная помощь оказана более 22 тысячам человек», - сказала Филь.

По ее словам, данные исследования КМИС свидетельствуют о том, что работа гуманитарных миссий реально помогает людям выжить.

«Снижение потребностей в условиях блокады произошло в результате эффективной работы всех волонтеров, международных организаций и Гуманитарного штаба Рината Ахметова. За все время работы с августа 2014 года штаб Ахметова отправил на Донбасс 101 автоколонну. Это более 60 тысяч тонн продуктов. Благодаря чему 500 тысяч пенсионеров, инвалидов, многодетных семей ежемесячно получают помощь штаба», - сказала Филь.

Она информировала, что за все время работы (с августа 2014 года) Гуманитарный штаб оказал помощь продуктами 845 тысячам человек, за год с лишним взрослым выдано 4 млн 570 тыс. наборов для выживания и более 335 тысяч детских наборов.

Как сообщал УНИАН, исследование показало, что 69% жителей территорий, неподконтрольных Украине, считают, что жить в оккупированных населенных пунктах трудно, но можно терпеть. Также, по данным опроса, трети жителей неподконтрольных Украине территорий не хватает основных продуктов питания.

Исследование проводилось по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова и "Допоможемо ТВ" со 2 по 11 сентября 2015 года.