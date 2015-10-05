Третья медицинская миссия из Канады будет работать в Украине с 24 октября по 1 ноября

Третья медицинская миссия из Канады, которая будет оперировать военных и гражданских, раненых во время событий на востоке Украины и на Майдане, будет работать в Украине с 24 октября по 1 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила директор гуманитарных инициатив Канадско-Украинского фонда Кристина Валер.

“Это наша третья миссия, которая будет проходить с 24 октября до 1 ноября. Мы будем в Киеве, будем оперировать в центральной военной больнице”, - отметила Валер.

Раненым участникам АТО и участникам Революции Достоинства будут проведены черепно-лицевые реконструкционные операции и операции рук.

Как сказала Валер, в команду канадских медиков войдут 22 человека – хирурги, анестезиологи и медсестры. Канадские специалисты также будут обмениваться опытом с украинскими коллегами и учиться друг у друга проводить операции.

Во время первых двух канадских миссий было прооперировано более 60 человек, выполнено более 100 операций. При этом некоторые из уже прооперированных нуждаются в еще одной операции.

Валер выразила надежду, что на этот раз в течение недели удастся сделать 30-40 операций. По ее убеждению, все будет зависеть от уровня травм.

Финансирование работы миссии осуществляется при поддержке канадского правительства. “В этот раз они нам дали взнос в 1 млн 200 тыс. канадских долларов, чтобы продолжить эту программу”, - сообщила Валер. Указанные средства включают проведение операций, а также новое оборудование, которое останется в Украине. До сих пор канадская миссия привозила и забирала необходимое оборудование для операций. Стоимость оборудования составляет примерно 700 тыс. канадских долларов. Это инструменты, операционные столы.

“Эти средства покрывают эту миссию и следующую – в феврале”, - добавила директор гуманитарных инициатив Канадско-Украинского фонда. По ее словам, в феврале также планируется приезд команды канадских врачей на одну неделю.

Все эти операции, проводимые при поддержке правительства Канады будут бесплатными.

В свою очередь координатор проекта в Украине Роман Фищук отметил, что целью сегодняшнего брифинга является намерение донести до ведома раненых военных в зоне АТО и раненых во время событий на Майдане, что они могут получить бесплатную медицинскую помощь, обратившись к канадским врачам.

Он сообщил телефоны «горячей линии» для записи на консультацию или операцию: 097-005-55-45 и 095-435-30-33. «Мы ищем пациентов, у которых имеются ранения головы. Это лицо, могут быть кости черепа, а также проблемы с верхними конечностями, то есть микрохирургия кисти и также в целом руки», - сообщил координатор проекта в Украине.

По словам Фищука, для проведения восстановительных операций нужно, чтобы состояние пациента уже было стабильным и не было воспалительного процесса.