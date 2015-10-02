Порошенко подписал закон о выделении 19 млн грн на оборудование для онкобольных детей Одесской области

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в приложения №3 и №7 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2015 год».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, внесенные изменения обеспечат приобретение медицинского оборудования для реанимации и лечения онкобольных детей в Одесской областной детской клинической больнице.

Для этого законом изменяется целевое направление средств в сумме 19 млн грн, которые предусмотрены в виде субвенции из государственного бюджета областному бюджету Одесской области, по строительству лечебного корпуса Одесской областной детской клинической больницы на приобретение медицинского оборудования для вышеуказанного лечебного учреждения.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Документ принят Верховной Радой Украины 15 сентября текущего года.