Фонд Ахметова объявляет о возможности бесплатной диагностики за рубежом для онкобольных детей

Ди агностику MIBG J123 невозможна в Украине Ди



Как сообщает Фонд Рината Ахметова на свой странице в Фейсбук, уже четверо детей из Украины, за средства фонда, прошли бесплатную контрольную диагностику MIBG J123 в клинике Centrum Zdrowia Dzietska (Варшава).

Эту процедуру невозможно пройти в Украине, хотя она крайне необходима для диагностики первичных нейробластому, феохромоцитом, симпатических параганглиев, медулярного рака щитовидной железы, а также их метастазов и костномозговой инфильтрации при нейробластомах.

По результатам контрольной диагностики после длительного лечения уже четверо маленьких пациентов – Арина, Мария, Андрей и Игорь – имеют положительные анализы, рак отступил, сообщают в фонде Ахметова.

Если ваш ребенок требует такого обследования – присылайте заявку в фонд Рината Ахметова на e-mail arogova@fdu.org.ua и звоните по телефону 044 502 52 18, спросить Алену Рогову.