В Минобороны заявляют о завершении разработки военно-медицинской доктрины

Министерство обороны Украины завершило разработку военно-медицинской доктрины.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Юрий Гусев сегодня на брифинге, передает корреспондент УНИАН.

"На сегодняшний день военно-медицинская доктрина разработана полностью", - сказал он и добавил, что доктрина формирует новую стратегию развития военной медицины.

Гусев также отметил, что сейчас проект доктрины находится на рассмотрении Кабмина.

Одним из пунктов доктрины, по его словам, является то, что установлено максимальное время для эвакуации раненого с поля боя в госпиталь – 6 часов.