Трети жителей неподконтрольных Украине территорий не хватает основных продуктов питания - исследование
Наблюдается дефицит свежих молочных и мясных продуктов, растительное масло, крупы и консервы остаются востребованными.
Трети жителей неподконтрольных Украине территорий не хватает основных продуктов питания.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Наталья Харченко, презентуя обновленные «Исследования потребностей в гуманитарной помощи жителей Донецкой и Луганской областей», проводившегося по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова.
«Хотя в сентябре улучшилась ситуация с продуктами питания и бытовыми товарами по сравнению с первым полугодием 2015 года, однако треть опрошенных говорят, что им не хватает базовых продуктов, а четверть – основных непродовольственных товаров. Наблюдается дефицит свежих молочных и мясных продуктов, растительное масло, крупы и консервы остаются востребованными», - сказала Харченко.
По словам научного сотрудника Киевского международного института социологии Дарьи Пироговой, респонденты отмечали, что на неподконтрольных территориях Украины в продаже есть все базовые продукты питания.
Читайте такжеШтаб Ахметова представил обновленную Гуманитарную карту ситуации и потребностей Донбасса«Цены остаются высокими, а доходы низкие и нестабильные, поэтому покупательская способность низкая. Остается зависимость от гуманитарной помощи. Жители региона пользуются как супермаркетами, так и рынками, стихийными точками продажи местной сезонной сельскохозяйственной продукции. Ориентируются на наиболее выгодную цену», - сказала Пирогова.
Она подчеркнула, что есть дефицит продуктов детского питания, также в небольших райцентрах в дефиците свежее мясо, молоко, рыба.
«Мы можем констатировать, что с июня наблюдается растущая тенденция: на прилавках магазинов все больше российских и белорусских продуктов. Меняется качество продовольственных товаров, их ассортимент и поставщики», - сказала Пирогова.
Также эксперт отметила, что в основном все промышленные товары доступны, но покупательская способность низкая, в связи с ростом цен на 100% по сравнению с прошлым годом.
«В первую очередь люди тратят деньги на еду и лекарства, потому очень рады помощи с бытовыми товарами. Хозяйственные товары и одежда покупаются стихийно у «челноков», закупающих товар на украинской территории. В небольших городах есть трудности с покупкой средств гигиены: памперсов, гигиенических тампонов. Есть острая потребность в стройматериалах, а также утеплительных материалах. Их стоимость подчас неподъемна для населения региона, а ассортимент сравнительно невелик», - отметила эксперт.
Исследование проводилось по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова и "Допоможемо ТВ" со 2 по 11 сентября 2015 года.
В проекте оценивались потребности в гуманитарной помощи жителей городов Донецкой и Луганской областей. Опросы были проведены КМИС методом телефонного интервью с помощью компьютера (CATI). Опрашивались лица в возрасте старше 18 лет.
В сентябре было опрошено 2100 респондентов в 30 наиболее нуждающихся городах. Опрос в Станице Луганской и Первомайске провести фактически не удалось из-за крайне низкой доступности населения к телефонной связи: в этих городах было проведено всего 18 интервью. Для этих городов не выполнялись отдельно расчеты потребностей в гуманитарной помощи и уровня миграции.
В опросах, проведенных с октября 2014 по сентябрь 2015, изучались текущие потребности населения в продуктах питания, медикаментах и непродовольственных товарах, ситуация с работой медицинских, образовательных учреждений, коммуникаций.