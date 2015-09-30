Почти 8 000 детей Украины нашли родителей благодаря программе "Сиротству – нет!"

Сегодня, 30 сентября, начиная с 2008 года, в Украине отмечается День усыновления – национальный праздник приемных родителей, усыновителей и опекунов, принявших в свои семьи детей. И в этом же 2008 году, Благотворительный фонд Рината Ахметова объявил о запуске программы «Сиротству – нет!», в рамках которой решается важная для всего украинского общества задача – реализация права ребенка на семью, сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Читайте такжеДети и война на Донбассе«Этот день очень важен для фонда, потому что в жизненной, личной, моральной философии его учредителя Рината Ахметова в течение многих лет остается помощь детям сиротам. Детям, которые живут без родителей. По сути, без детства. Создавая фонд, для Рината Ахметова самым важным была и остается системная борьба с сиротством. За годы функционирования фонд проделал огромную работу по поиску новых семей для деток, по построению системы детских домов семейного типа, по помощи семьям, оказавшимся в кризисной ситуации», - рассказала Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба сегодня во время пресс-брифинга.

По данным Дарьи Касьяновой, руководителя программ и проектов фонда Рината Ахметова, благодаря всеукраинскому интернет-порталу национального усыновления www.sirotstvy.net и партнерам (Всеукраинская общественная организация «Магнолия», ФК «Шахтер», ТРК «Украина», газета «Сегодня» и др.) за все время работы Фонда 7 885 детей со всей страны нашли новых родителей.Читайте такжеНа оккупированных территориях Донецкой области остаются свыше 5,2 тыс. детей-сирот - эксперт «Война обнажает все проблемы и количество детей-сирот и лишенных родительской опеки растет. Это касается как Донецкой и Луганской областей, так и в целом Украины. За 9 месяцев 2015 года были усыновлены и взяты в приемные семьи 513 детей (в прошлом году за аналогичный период новые семьи нашли 760 детей). Снижение есть, но стоит учесть, что в этом году дети из Крыма на наш портал уже не попадают. Информация по детям из Донбасса попадает очень плохо. За 8 месяцев ни один ребенок не попал сам на портал, то есть информация о нем не была передана Службой по делам детей. В основном эта заслуга нашей съемочной группы, которая выезжает в Донецкую и Луганскую области и делает фотографии и видео детей, которые подлежат усыновлению», - объяснила Касьянова.

Также Дарья Касьянова рассказала, что фонд изучает направление помощи детям подросткового возраста. Кроме того, специалисты фонда отслеживают судьбу каждого ребенка, который попадает на портал www.sirotstvy.net, знают, что эта работа востребована и не собираются останавливаться.