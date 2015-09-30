Сегодня отмечается День усыновления

Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства Аксана Филипишина сообщила, что граждане Украины усыновляют значительно большее количество детей-сирот, чем иностранцы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе уполномоченного ВР по правам человека, об этом Филипишина сказала в эфире одной из радиостанций по случаю Дня усыновления, который отмечается ежегодно 30 сентября.

Согласно статистическим данным, в 2013 году киевляне усыновили 64 ребенка, которые были сиротами или были лишены родительского попечения, тогда как иностранцы – 13.

Читайте такжеВ 2014 году в Украине усыновили 2101 ребенка-сиротуВ 2014 году киевляне усыновили 76 детей-сирот, иностранцы – 9, а за 6 месяцев 2015 года эти цифры составляют, соответственно, 50 и 4 ребенка.

Характеризуя общие тенденции развития усыновления, Филипишина подчеркнула, что количество усыновленных детей ежегодно уменьшается. По ее словам, это не нужно расценивать как негативный фактор, ведь ежегодно уменьшается и общее число детей-сирот в государстве. Например, только за последние три года количество детей-сирот в Украине уменьшилось более чем на 10 тысяч человек.

Филипишина также напомнила, что усыновление признано национальным законодательством Украины, а также Конвенцией ООН о правах ребенка, лучшей формой устройства в семью детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. Ведь это отвечает лучшим интересам ребенка, поскольку только при усыновлении он лишается статуса сироты и приобретает права биологического ребенка.