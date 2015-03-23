На Житомирщине в прошлом году усыновлено 93 ребенка из интернатов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в области в прошлом году продолжалась работа по обеспечению государственной поддержки детей - сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Так, в течение 2014 года на Житомирщине усыновлено 93 ребенка из интернатных учреждений всех сфер подчинения, а в семейные формы воспитания устроено 153 ребенка.

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По состоянию на 1 января этого года в семейных формах воспитания в регионе находилось 84,9% детей, отнесенных к этой категории, против 82% по состоянию на 01.01.2014 года.

В целом за прошлый год в области государственные виды помощи получили 126,9 тыс. семей с детьми, 13,1 тыс. малообеспеченных семей, а также 17,4 тыс. инвалидов с детства и детей-инвалидов на общую сумму свыше 1,4 млрд грн.