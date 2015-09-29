Генпрокуратуру просят дать правовую оценку Минздраву за распространение информации о якобы вспышке полиомиелита

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль сегодня обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой дать правовую оценку руководству Министерства охраны здоровья Украины, которое активно распространяло информацию о якобы вспышке полиомиелита.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Закарпатской ОГА, в обращении Москаль отмечает, что ни одного случая полиомиелита на Закарпатье не выявлено, а сообщение руководства Минздрава о “вспышке” этого опасного полиовируса оказались недостоверными.

«Есть обоснованные подозрения, что псевдосенсация была раздута целенаправленно. Полученную из-за границы большую партию вакцины от полиомиелита специалисты Минздрава хранили с нарушением температурного режима, допустили ее размораживание, после чего повторно заморозили, хотя это не предусмотрено инструкцией. А дальше заново замороженную вакцину решили быстренько использовать, для чего и была организована информационная атака о “вспышке полиомиелита на Закарпатье», - сообщает в обращении председатель ОГА.

Читайте такжеВакцина против полиомиелита уже есть в Украине в полном объемеМоскаль также добавляет, что представители министерства угрожали закарпатским врачам. «Чтобы провести свой сомнительный эксперимент, заместители министра Минздрава звонили в Ужгород и требовали от главных врачей подтверждения диагноза “полиомиелит”, угрожая им увольнением», - уточняет он.

Руководитель области также информирует Генпрокуратуру, что закарпатские специалисты не поддались на давление, и в дальнейшем их правоту подтвердили результаты экспертиз и исследований.

«Я обратился к Генпрокурору Украины с просьбой дать правовую оценку руководству Минздрава, которое раздув псевдосенсацию с полиомиелитом на Закарпатье, изрядно подпортило имидж Украины в Европе», - цитирует председателя Закарпатской ОГА пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили заявил, что в Закарпатской области зафиксированы два случая заболевания детей полиомиелитом. Ситуация классифицируется уже как вспышка болезни в регионе. Министр подчеркнул, что оба заболевших ребенка не были привиты от полиомиелита.

2 сентября закарпатские медики опровергли информацию о двух случаях заболевания полиомиелитом в области.

3 сентября в Минздраве заявили, что сертифицированная лаборатория ВОЗ подтвердила, что заболевание двух детей на Закарпатье было вызвано вирусом, производным от вакцинного штамма, и подтверждена циркуляция вируса, что, согласно Международным медико-санитарным правилам, приравнивается к вспышке полиомиелита.

Позже в Минздраве сообщили, что будет проведена массовая иммунизация детей против полиомиелита, которая начнется с Закарпатской области.