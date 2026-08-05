Гастроэнтеролог рассказала, действительно ли полезно пить содовый раствор при изжоге.

Сода пищевая широко используется не только в кулинарии, но также в быту и садоводстве. Немало способов её применения есть и в народной медицине. Украинцы используют содовый раствор для полоскания и питья, считая его прекрасным натуральным лекарственным средством. Однако врачи предупреждают – такое "оздоровление" может закончиться очень плохо.

Гастроэнтеролог Алла Курилец рассказала эксклюзивно для УНИАН, почему нельзя пить соду для оздоровления, откуда возникло представление о ее пользе и какие средства действительно помогают облегчить изжогу.

Можно ли пить пищевую соду для оздоровления

Как объясняет врач, соду не следует пить ни для похудения, ни для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Для всех этих целей существуют лекарственные средства, прошедшие несколько этапов исследований и доказавшие свою эффективность.

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По словам эксперта, мнение о пользе употребления соды, скорее всего, является плодом народного творчества. Ложная информация распространяется как в соцсетях, так и среди так называемых "целителей", которые до сих пор используют этот способ. Некоторые люди ищут для лечения народные средства, полагая, что лечение содой или травами не так вредно для организма. Есть категория пациентов, что убеждена в вреде лекарств для печени и других органов, а вот что-то натуральное – безопасно. Но, к сожалению, это далеко не так.

Когда-то было распространено псевдонаучное мнение, что наш организм в целом "закислен" и его нужно подщелачивать. Однако высокая кислотность является нормой только для желудка. И это хорошо, что там кислая среда, поскольку это снижает риск развития онкологии. Поэтому появились рекомендации, как пить соду по утрам для "закисления" организма. Таким образом организм якобы оздоровится и получит защиту от рака. Но нет научных доказательств, которые бы это подтверждали.

У нас есть органы, что помогают поддерживать нормальный pH – в частности, это почки и легкие. Если они хорошо работают, то организм функционирует нормально.

Таким образом, нет никаких научных доказательств того, что организм нужно искусственно ощелачивать или закислять. И не существует никаких рекомендаций относительно того, как правильно пить соду в лечебных целях. Норма pH крови составляет 7,35–7,45. При проблемах со здоровьем этот показатель может снижаться или повышаться (алкалоз или ацидоз). В таком случае необходимо медикаментозное лечение, а не употребление соды.

Что будет, если пить соду для оздоровления

Пищевая сода – это бикарбонат натрия. При её употреблении образуется углекислый газ, что провоцирует отрыжку и перерастяжение желудка. Если у есть человека ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), то прием соды ухудшит его состояние.

ГЭРБ – заболевание, которое сейчас очень распространено. При нём мышечный сфинктер между пищеводом и входом в желудок плохо смыкается, и кислота поднимается вверх. Когда такие пациенты задумываются, как пить соду, то сначала им действительно становится лучше. Но затем происходит так называемый "кислотный рикошет" – значительное усиление секреции соляной кислоты в ответ на ощелачивание.

"Я, как гастроэнтеролог, против употребления соды. Если у человека есть какие-либо эрозии или язвы, то сода может спровоцировать их углубление и увеличение. Язва может осложниться перфорацией (сквозным отверстием в стенке желудка), и пациент окажется на операционном столе", – подытожила врач.

Можно ли пить соду от изжоги

Старшее поколение любило использовать это средство, чтобы избавиться от изжоги. Поэтому многие люди интересуются, как правильно пить соду для снятия симптомов.

Врач объясняет: соду можно один или два раза использовать в качестве экстренной меры помощи при изжоге, если человеку стало плохо поздно вечером, а аптеки все закрыты. Если выпить неконцентрированный раствор – немного соды на полстакана воды, то ничего страшного не случится, и можно почувствовать облегчение.

Но даже если симптомы исчезли, само заболевание этим не вылечено. Поэтому в дальнейшем необходимо обязательно обратиться к врачу, выяснить причину изжоги и начать лечение. То есть главное – не принимать содовый раствор постоянно. Если нет возможности купить в аптеке специальное средство от изжоги, вместо соды лучше выпить щелочную минеральную воду.

Сейчас существует очень много лекарств – антациды (снижают кислотность), альгинаты (образуют на поверхности желудка защитный гелеобразный барьер, блокирующий заброс кислоты в пищевод), которые свободно продаются и помогают избавиться от изжоги. Конечно, перед приемом этих препаратов нужно проконсультироваться с врачом.

справка Алла Курилец Врач-гастроэнтеролог Обучалась во Львовском национальном медицинском университете по специальности «гастроэнтерология». Работает гастроэнтерологом в ивано-франковской клинике Dialik Clinic. Член Украинской гастроэнтерологической ассоциации.

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