Квиташвили не исключил, что ВР повторно рассмотрит его заявление об отставке

Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили заявляет, что не отзывал свое заявление об отставке, и не исключает, что оно будет повторно рассмотрено Верховной Радой на следующей пленарной неделе (ближайшая пленарная неделя начнется с 6 октября - УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на брифинге.

"Я думаю, что будет ставиться этот вопрос (на голосование в парламенте - УНИАН), потому что я не отзывал свое заявление об отставке. Наверное, будет на следующей пленарной неделе рассматриваться", - сказал министр.

По словам Квиташвили, он продолжит деятельность, направленную на реформирование сферы здравоохранения в Украине, даже после увольнения с должности министра.

Как сообщал УНИАН, 30 июня лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко, выступая в парламенте, заявил, что у его политсилы много вопросов «в связи с катастрофической ситуацией в Министерстве здравоохранения» БПП «не может терпеть то бездействие, которое наблюдается в этом важном для десятков миллионов украинцев ведомстве».

Читайте такжеВерховная Рада не уволила Квиташвили с должности министра здравоохраненияВ тот же день Квиташвили заявил, что инициатива о его отставке лоббируется из-за реформирования системы закупок лекарственных средств.

2 июля Квиташвили сообщил о своем решении уйти в отставку с должности министра здравоохранения Украины и объявил, что написал заявление.

Ранее Комитет ВР вопросам здравоохранения признал работу Минздрава неудовлетворительной и 2 июля рекомендовал парламенту рассмотреть проект постановления об увольнении Квиташвили.

17 сентября Верховная Рада не поддержала проект постановления об увольнении Квиташвили с должности министра здравоохранения. За это решение проголосовали 170 народных депутатов из 326, зарегистрированных в сессионном зале.