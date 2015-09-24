Почти 70% жителей оккупированных территорий считают, что жить там трудно, но можно терпеть

69% жителей территорий, неподконтрольных Украине, считают, что жить в оккупированных населенных пунктах трудно, но можно терпеть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Наталья Харченко, презентуя обновленные «Исследования потребностей в гуманитарной помощи жителей Донецкой и Луганской областей», проводившегося по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

По ее словам, по сравнению с прошлым периодом, изменение ситуации в неподконтрольных городах оценивается их жителями значительно позитивнее.

«В сентябре оценка жителей городов, которые больше всего пострадали, улучшилась по сравнению с прошлым годом. Улучшение отметили 44% опрошенных, а ухудшение - только 2%. Это связано с прекращением боевых действий: в июне 36% ответили, что в их городе ведутся боевые действия, в сентябре – 7%. Две трети жителей – 69% - считают, что жить трудно, но можно терпеть», - сказала Харченко.

Читайте такжеШтаб Ахметова представил обновленную Гуманитарную карту ситуации и потребностей ДонбассаТакже эксперт констатировала, что на сегодняшний день наблюдается снижение количества тех людей, которые считают, что «терпеть бедственное положение уже невозможно» - с 43% в декабре 2014 года до 12% в сентябре 2015 года.

«В конце августа установилось хрупкое перемирье, и это очень повлияло на оценку людей. Улучшилась ситуация с продуктами, бытовыми товарами», - сообщила Харченко.

Исследование проводилось по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова и "Допоможемо ТВ" со 2 по 11 сентября 2015 года.

В проекте оценивались потребности в гуманитарной помощи жителей городов Донецкой и Луганской областей. Опросы были проведены КМИС методом телефонного интервью с помощью компьютера (CATI). Опрашивались лица в возрасте старше 18 лет.

В сентябре было опрошено 2100 респондентов в 30 наиболее нуждающихся городах. Опрос в Станице Луганской и Первомайске провести фактически не удалось из-за крайне низкой доступности населения к телефонной связи: в этих городах было проведено всего 18 интервью. Для этих городов не выполнялись отдельно расчеты потребностей в гуманитарной помощи и уровня миграции.

В опросах, проведенных с октября 2014 по сентябрь 2015, изучались текущие потребности населения в продуктах питания, медикаментах и непродовольственных товарах, ситуация с работой медицинских, образовательных учреждений, коммуникаций.