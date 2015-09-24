В Украину с визитом приехали представители международной неправительственной организации "Lumos"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, вчера, 23 сентября, в Киев из Манчестера, Великобритания, прилетели представители Британской организации «Lumos». Это международная неправительственная организация, основанная автором Дж. К. Роулинг в 2005 году, миссией которого является положить конец системной институализации детей из неблагополучных семей в Европе.

Целью этого визита является обсуждение Регионального плана действий по реформированию услуг по защите детей 2015-2020 гг. в Днепропетровской области.

В рамках визита представители «Lumos» планируют провести встречи с партнерами – Мировым Банком, Днепропетровской обгосадминистрацией и Благотворительным фондом Рината Ахметова. Сегодня они отправятся в Днепропетровскую область, где посетят Малый Групповой Домик и Центр поддержки семей и детей «Хорошо дома», который был открыт Фондом Рината Ахметова в партнерстве с Представительством благотворительной организации «Надежда и жилье для детей» в Украине.

В Днепропетровской области «Lumos» совместно с Фондом Рината Ахметова провели исследование по реформированию интернатных учреждений «Переход от системы содержания детей в интернатных учреждениях к комплексу локальных услуг ориентированных на индивидуальные потребности детей и их семей», результаты которого были презентованы в прошлом году.

Напомним, что в Днепропетровской области с мая 2011 года Фонд Рината Ахметова совместно с Днепропетровской областной государственной администрацией реализует проект «Семья для ребенка».