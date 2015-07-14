Принят закон об оздоровлении детей участников боевых действий

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовал 231 народный депутат из 325 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что дети, которые требуют особого социального внимания и поддержки, - это, в частности, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети лиц, признанных участниками боевых действий в соответствии с пунктом 19 части первой статьи 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий или вооруженных конфликтов или умер вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий или вооруженных конфликтов, а также вследствие заболевания, полученного в период участия в контртеррористической операции, дети, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста или умер вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время массовых акций гражданского протеста, дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица.

Определяется, что оздоровление и отдых детей, которые нуждаются в особых условиях для оздоровления, - дети с особыми физическими и психическими потребностями, которые не могут находиться в учреждениях оздоровления и отдыха самостоятельно, требуют индивидуального ухода и создания специальных условий; детей, требующих особого социального внимания и поддержки, - в частности, детей, о которых идет речь выше, осуществляется за счет средств государственного и местных бюджетов, средств предприятий, учреждений и организаций, профессиональных союзов и фондов, добровольных взносов юридических и физических лиц, других источников.