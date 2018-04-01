В Украине стартует социальная инициатива #ПомочьВыжить

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, цель инициативы –поддержка самых незащищенных групп (детей, стариков, людей с особыми потребностями), оказавшихся в беде на Востоке Украины. На видео дети со всей Украины отвечают на простыевопросы: от «что для тебя счастье?», до «нужно ли помогать чужим людям, оказавшимся в беде?».

«#Помочь Выжить призывает людей помогать друг другу. Помогать выживать другим не сложно. Иногда человеку в беде достаточно знать, что есть люди, которые знают о его проблемах и хотят помочь, – сказала член Попечительского совета Гуманитарного штаба Наталья Емченко. –Помогайте добрым словом, участием, Волонтерской работой, вещами, продуктами, деньгами. Помогайте людям по обе стороны линии соприкосновения».

Читайте такжеНа неподконтрольные Украине территории доставить лекарства почти невозможно - штаб Ахметова

По оценкам ООН, за линией соприкосновения более 3,2млн граждан Украины нуждаются в помощи, из них более 500 тысяч – дети. Количество временных переселенцев по данным Министерства труда и социальной защиты превышает 1,3 миллиона человек.

«Количество информации, которое обрушивается на человека, не позволяет ему трезво оценивать ситуацию. Особенно, если он лично и его семья не связаны напрямую с событиями на Востоке Украины. Поэтому мы обратились за помощью к детям. Мы честно спросили мнения детей, что бы они чувствовали, оказавшись в ситуациях, с которыми сталкиваются жители Востока и получили очень пронзительные, честные ответы, – рассказала координатор Гуманитарного Штаба Римма Филь. – Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кому небезразлична судьба попавших в беду людей».

Читайте такжеШтаб Ахметова отправил на Донбасс 100 автоколонн с наборами выживания

Видео-ролики находятся в свободном доступе в интернете, каждый из вас может помочь в их распространении.

Партнером создания роликов выступила команда агентства Artmanagement, которое специализируется на социальных и культурных проектах.

Партнёрами #ПомочьВыжить выступили: инициативная группа «Ответственные граждане», организация «Право на здоровье», благотворительная организация «Украинский форум благотворителей», представительство благотворительной организации «Надежда и жилье для детей» в Украине.

Читайте также4,5 миллиона наборов выживания жителям Донбасса выдал Штаб Ахметова

Также создан сайт helptosurvive.org.ua, где размещены информационные материалы о гуманитарной ситуации на Востоке Украины, статистика, список организаций, которые помогают людям в беде.