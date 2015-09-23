Украина будет сотрудничать с НАТО в сфере медицинской реабилитации

14:27, 23 сентября 2015
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Кабинет министров Украины одобрил проект имплементационного соглашения с НАТО о реализации сотрудничества в сфере медицинской реабилитации.

Правительство одобрило проект имплементационного соглашения с НАТО о реализации сотрудничества в сфере медицинской реабилитации Киев. 23 сентября. УНИАН. Кабинет министров Украины одобрил проект имплементационного соглашения с НАТО о реализации сотрудничества в сфере медицинской реабилитации / Фото: УНИАН

Соответствующее распоряжение от 21 сентября 2015 г. № 950-р опубликовано на Правительственном портале.

"Одобрить проект Имплементационного соглашения между Кабинетом министров Украины и Организацией НАТО по поддержке и поставкам о реализации сотрудничества в сфере медицинской реабилитации", - говорится в документе.

Правительство уполномочило заместителя председателя Миссии Украины при НАТО Егора Божко подписать указанное соглашение.

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