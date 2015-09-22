За время проведения АТО курсы лечения за рубежом прошли более 120 военнослужащих Вооруженных сил

За время проведения антитеррористической операции курсы лечения в зарубежных клиниках прошли 123 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь Минобороны Оксана Гаврилюк.

На сегодняшний день, по ее словам, еще 35 раненных в ходе АТО украинских военнослужащих проходят лечение за рубежом.

«Из них 14 — в Германии, 7 — в США, по три — в Румынии, Венгрии и Литве, два — в Австрии и по одному — в Израиле, Великобритании и Польше», - сообщила Гаврилюк.

Она также отметила, что на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Минобороны находится 178 военнослужащих ВСУ, которые были ранены в ходе АТО, еще 97 проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях. В целом, с начала года, реабилитационное лечение прошли 1402 участника АТО.

Гаврилюк сообщила, что в 2015 году Минобороны получило на медицинское обеспечение около 260 млн грн из государственного бюджета, почти три четверти из которых потрачены на закупку медикаментов. Еще свыше 2 млн грн, по ее словам, поступили на счета Минобороны в качестве благотворительной помощи.

Кроме того, отметила пресс-секретарь Минобороны, граждане Украины предоставляют военно-медицинским учреждениям и медицинским подразделениям воинских частей благотворительную помощь в натуральном виде. В настоящее время украинская армия получила лекарства и медицинское имущество на общую сумму свыше 182 млн грн.