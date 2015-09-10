309 тяжелораненых украинских солдат прошли лечение и реабилитацию в 15 странах НАТО

309 тяжелораненых украинских солдат прошли лечение и реабилитацию в 15 странах-членах НАТО.

Об этом сказала народный депутат фракции партии «Блок Петра Порошенко», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, сообщили УНИАН в пресс-службе БПП.

По ее словам, ряд военнослужащих еще продолжают оставаться на лечении за границей, но большая часть бойцов, пострадавших в ходе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, уже вернулись в Украину.

Богомолец рассказала, что оплачивают лечение украинских военных в зарубежных клиниках правительства принимающих стран. «Больше всего раненых приняли на лечение по программе НАТО в Польше – 87 человек. 46 солдат прошли лечение в Германии, в Литве и Латвии – по 32 бойца. По12 раненых было отправлено на лечение в США и Болгарию. Помощь украинским бойцам оказывали в Румынии – 21 человек, в Венгрии – 18 человек, в Эстонии – 10 человек, в Словакии – 9 человек, Хорватии и Грузии – по 8 человек. Украинские солдаты также получили медицинскую помощь в Греции (7 бойцов), Франции (1 боец), Словении (4 бойца) и Англии (2 бойца)», - сообщила Богомолец.

«Пребывание и лечение наших раненых за рубежом стало возможным благодаря активной работе созданного в Украине военно-гражданского медицинского штаба, который возглавляет заместитель министра обороны Юрий Гусев. Штаб объединяет усилия медицинских департаментов всех силовых и военных министерств, штаб-квартиры НАТО, миссии Украины в НАТО и работу ее координатора Егора Божко, а также посольств Украины в выше указанных странах», – отметила депутат.

Она также сообщила, что страны НАТО готовы продолжить прием на лечение раненных украинских бойцов. «Активную помощь украинским военнослужащим предоставляют и народные депутаты, оплачивают авиаперелеты раненных бойцов на лечение в Грецию и их возвращение в Украину, поскольку ни в бюджете, ни в бюджетах принимающих стран на это нельзя было оперативно выделить средства”, – добавила Богомолец.