Заменители сахара грозят набором лишнего веса

Искусственные заменители сахара широко используются при изготовлении так называемых диетических продуктов, которые призваны помогать человеку оставаться стройным.

Однако выяснилось, что замена сахара на искусственные подсластители может привести к прямо противоположному эффекту и поспособствовать набору лишнего веса, сообщает ladyhealth.com.ua.

В ходе эксперимента с крысами, проходившем в стенах Университета Пурдью, исследователи разделили грызунов на две группы, которых кормили разными видами глюкозы: первая получала йогурт, подслащенный обычным сахаром, а вторая – такой же йогурт с сахарином. Этот заменитель практически не содержит калорий, при этом он в сотни раз слаще сахара.

В финале исследования стало понятно, что крысы, получавшие йогурт с сахарином, набирали вес значительно быстрее. Ученые выяснили, что эти зверьки ели намного больше своих собратьев из группы, потреблявшей обычную глюкозу.

По мнению ученых, заменители сахара вполне могут быть причиной лишнего веса, так как нарушают естественные вкусовые механизмы в организме. Сладкий вкус помогает организму оценить калорийность поступающей пищи, что отражается на скорости обменных процессов и аппетите.

Искусственные подсластители сбивают с толку организм, лишая его способности контролировать количество принимаемой пищи исходя из ее калорийности. Косвенным свидетельством в пользу этой гипотезы служит рост ожирения, соответствующий высокому уровню потребления синтетических заменителей сахара в промышленно развитых странах.