Ожирение не передаётся по наследству

В последнее время ученые все чаще говорят о том, что в ожирении виноваты гены. Но американские ученые считают: люди просто сбрасывают с себя ответственность, ссылаясь на гены. Они опускают руки и прекращают следить за собой, передает meddaily.ru со ссылкой на "RSUTE".

Как показало исследование примерно 8000 человек, у большинства полных людей худые родственники. И эксперты выяснили: гены человека не имеют никакого отношения к ожирению. Участникам исследования задавали вопросы, касательно наличия лишнего веса у их ближайших родственников. Так, около 80% полных людей не имели родственников с проблемным весом.

Значит, ожирение передавалось не по наследству. По факту, львиная доля добровольцев с проблемами с весом переедала, употребляла в пищу полуфабрикаты, вредную пищу, почти не занималась спортом и не соблюдала режим.

Комментирует автор исследования Майк С. Пэрент: "Ведение здорового образа жизни требует больших усилий. Если человек считает, что не может снизить вес с помощью диеты или физических упражнений, то, скорее всего, он выберет легкий путь, ведущий к быстрому вознаграждению. Например, правильному питанию, плюсы которого станут заметны еще не скоро, он предпочтет любимую, но нездоровую пищу. К слову, многие люди, независимо от пола и возраста, утверждают, что их полнота обусловлена наследственностью, но как оказывается, это просто отговорка, это лень".