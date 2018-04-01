Как избежать осенней простуды

Воспользуйся простыми, но действенными способами, и простуда даже не подступит близко в страхе потерпеть поражение, пишет med2.ru.

1. Психологический – расслабляйся. Частые стрессы в несколько раз снижают способность организма противостоять инфекциям. После напряженного рабочего дня найди время, чтобы расслабиться. Для этих целей отлично подойдет правильно подобранная музыка. Ляг на диван и послушай ее с закрытыми глазами, думая о чем-то приятном.

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2. Спортивный – делай зарядку. Это может быть десятиминутный утренний бег или гимнастика для суставов (воспользуйся книгой Норбекова «Дурака учить, что мертвого лечить»), или силовые упражнения. Так ты убьешь сразу двух зайцев – и укрепишь организм, и скорректируешь фигуру.

3. Гигиенический – мой руки. Согласно исследованиям финских ученых, такая простая процедура снижает заболеваемость простудой в 2-3 раза! Если нет возможности воспользоваться водой и мылом, вытирай руки влажными салфетками.

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4. Биологический –спи по 8 часов в сутки. Пока ты спишь, организм восстанавливается и омолаживается. Оптимальное время для сна – с 11 вечера до 7 утра. Однако если ты «сова», то выбирай время для отдыха с учетом внутренних биологических часов. Помни, лучше всего спится в хорошо проветренной комнате, на не слишком твердой, но и не очень мягкой кровати. Отдавай предпочтение постельным принадлежностям из натуральных материалов.