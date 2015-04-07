Недосып в 30 минут способен разрушить здоровье - медики

Профессор Шахрад Тахери из Медицинского колледжа Вейлл Корнелл считает: если человек лишает себя 30 минут сна, это неизбежно приведет к набору веса и к проблемам с контролем уровня сахара в крови, пишет meddaily.ru. Как показало исследование, когда человек недосыпал 30 минут, это производило стойкий эффект на вес и обмен веществ.

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Тахери собрал 522 добровольцев, у которых недавно диагностировали диабет 2 типа. Он разбил их на три группы - "обычное лечение", "особый режим физической активности", "особый режим питания и активности". Добровольцы заполняли дневники сна в течение 7 дней. В самом начале высчитывалась нехватка по времени сна. При этом у добровольцев замеряли соотношение веса и роста, обхват талии, инсулиновую чувствительность.

Оказалось, по сравнению с людьми, получавшими сон в полном объеме, недосыпавшие на 72% чаще страдали от ожирения. Через 6 месяцев нехватка сна связывалась не только с ожирением, но и с инсулиновой устойчивостью, а через год - каждые потерянные 30 минут сна повышали риск ожирения и инсулиновой устойчивости на 17% и 39% соответственно.