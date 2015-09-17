Порошенко обсудил с Биллом Гейтсом вопрос иммунизации населения от полиомиелита

Президент Украины Петр Порошенко проинформировал Билла Гейтса, благотворительный фонд которого занимается поддержкой борьбы с полиомиелитом в мире, о мерах, которые в этой сфере осуществляет Украина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, собеседники обсудили вопросы иммунизации населения от полиомиелита, а также вопросы сотрудничества с Фондом Гейтса. Порошенко подчеркнул, что для Украины очень важно сделать все, чтобы восстановить статус страны без полиомиелита, который Украина имела с 2002 года.

Гейтс поблагодарил за то, что вопрос борьбы с полиомиелитом находится на личном контроле президента Украины.

Читайте такжеВирус полиомиелита может распространиться и на другие регионы Украины - ВОЗСобеседники также обменялись мнениями относительно реформ в Украине. При этом Порошенко подчеркнул, что внедрение инноваций и работу Национального совета реформ в Украине координирует бывший руководитель офиса компании «Майкрософт Украина» Дмитрий Шимкив. Собеседники договорились продолжить диалог во время встречи в Нью-Йорке в ближайшее время, подчеркивается в сообщении.