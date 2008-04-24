В Институте рака разработана новая доктрина лечения онкозаболеваний

В Национальном институте рака в настоящее время разработана новая доктрина лечения онкологических заболеваний. Условно ее можно назвать онкопластической, или органосберегающей.

Об этом сегодня на брифинге заявил директор Национального институт рака, профессор Игорь Щепотин.

"В рамках доктрины уже выполнено несколько уникальных онкологических операций, которые позволяют сохранить человеку не только жизнь, но и ее качество", - сказал он.

В частности, впервые в Восточной Европе была проведена уникальная операция ребенку с острой генной саркомой бедра, сообщил директор Национального институт рака: "Практически во всем мире она лечится путем ампутации с последующей химиотерапией. Благодаря операции, проведенной по уникальной методике, девочке удалось сохранить ножку, и в будущем она намного легче сможет реабилитироваться в жизни. В мире проведено всего несколько операций подобного рода. Уникальные органосберегающие операции проведены также больным с диагнозом "рак шейки матки", "рак прямой кишки", "рак мочевого пузыря".

Например, в гинекологическом отделении Института рака выполнили уникальную операцию по поводу рака шейки матки 26-летней нерожавшей женщине. Заключается она в том, что резецируется шейка матки и сохраняется матка с придатками, потенциально такая женщина способна к репродукции и сохранению своих функций как женщина. В основном при таком заболевании, и это делается сейчас повсеместно, удаляется матка с придатками. В Украине такие операции больше нигде не выполняются, в мире их проводят лишь некоторые хирурги".