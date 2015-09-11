Ещё 25 детей из Донбасса получили помощь от Штаба Ахметова на лечение
Они получили поддержку в лечении тяжелых генетических заболеваний, сахарного диабета, аномалий развития головного мозга и центральной нервной системы, эпилепсии, ДЦП, болезней сердца, бронхиальной астмы.
За 2 недели, в период с 31.08 по 11.09, в рамках программы «Адресная помощь», Штаб Рината Ахметова выделил средства на лечение еще 29-и мирных жителей Донбасса, 25 из которых – дети, сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова.
Помощь на срочное лечение получили дети в возрасте от 6 месяцев до 17 лет. Это переселенцы и дети, которые находятся на неподконтрольных территориях Донбасса. Они получили поддержку в лечении тяжелых генетических заболеваний, сахарного диабета, аномалий развития головного мозга и центральной нервной системы, эпилепсии, ДЦП, болезней сердца, бронхиальной астмы.
Кроме этого, медикаментозная помощь оказана и 4-м взрослым жителям Донбасса, которые страдают тяжелыми хроническими заболеваниями и не имеют финансовой возможности пройти лечение самостоятельно. Им, в соответствии с заявками, специалисты программы «Адресная помощь» передали необходимые медпрепараты.
Читайте такжеБолее 30 тысяч жителей отдаленных поселков получили помощь штаба АхметоваСреди тех, кому оказана помощь – 2-е детей и парень, которые были ранены во время обстрелов. 7-летний Миша и 11-летний Коля проходят лечение в Запорожье. Состояние ребят медики квалифицируют как стабильно тяжелое. 21-летний Алексей из Донецка проходит длительное лечение после осколочного ранения. Для них специалисты Штаба в соответствии с заявками лечащих врачей закупили и передали необходимые медикаменты.
За время работы Гуманитарного штаба Рината Ахметова адресную помощь получили более 22 тысяч взрослых и детей из Донецкой и Луганской областей.
Кто и как может получить адресную помощь от Штаба Ахметова?
Дети, которым необходимо:
Проведение неотложных операций (только при наличии медицинского направления на операцию с перечнем медикаментов на бумажном носителе):
ранения в результате боевых действий на Донбассе
ургентные неотложные операции
протезирование
Неотложное лечение (только при наличии медицинского направления на лечение с перечнем медикаментов на бумажном носителе):
тяжелобольные дети
дети, получившие ранения в результате боевых действий на Донбассе
технические средства реабилитации (костыли, ходунки, палочки, трости и др.)
Взрослые, которые нуждаются в:
Проведении неотложных операций (только при наличии медицинского направления на операцию с перечнем медикаментов на бумажном носителе):
ранения в результате боевых действий на Донбассе
ургентные неотложные операции
протезирование
Неотложном лечении (только при наличии медицинского направления на лечение с перечнем медикаментов на бумажном носителе):
тяжелобольные
мирные жители, получившие ранения в результате боевых действий на Донбассе
технические средства реабилитации при ранении в результате боевых действий на Донбассе (костыли, ходунки, палочки, трости и др.)
Льготные категории взрослых, которые могут подать заявку на рассмотрение:
Пенсионеры-инвалиды I и II группы (при наличии документального подтверждения)
Инвалиды I и II группы (при наличии документального подтверждения);
Семьи, воспитывающие детей-сирот, детей под опекой (при наличии документального подтверждения)
Многодетные семьи с 3 и более детьми до 18 лет (при наличии документального подтверждения)
Матери-одиночки или вдовы с детьми до 18 лет (при наличии документального подтверждения)
Семьи СЖО (семьи, в которых находится более чем один тяжелобольной человек, например, мать с онкологией и ребенок с ДЦП, или 2 инвалида 1 группы и т.д.)
География рассмотрения заявок на адресную медицинскую помощь
Донецкая и Луганская область (территории неподконтрольные Украине, на которых не осуществляются социальные выплаты, нет государственного финансирования медицинских учреждений и программ);
Только вынужденные переселенцы, выехавшие из зоны АТО, которые имеют справку переселенца.
Обратите внимание: помощь оказывается только при наличии медицинской справки!
Заявки на адресную помощь в лечении и приобретении медикаментов можно оставлять на «горячую линию» Гуманитарного штаба Рината Ахметова (0800 509 001) и электронный адрес helpdonbass@fdu.org.ua.