Ещё 25 детей из Донбасса получили помощь от Штаба Ахметова на лечение

За 2 недели, в период с 31.08 по 11.09, в рамках программы «Адресная помощь», Штаб Рината Ахметова выделил средства на лечение еще 29-и мирных жителей Донбасса, 25 из которых – дети, сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Помощь на срочное лечение получили дети в возрасте от 6 месяцев до 17 лет. Это переселенцы и дети, которые находятся на неподконтрольных территориях Донбасса. Они получили поддержку в лечении тяжелых генетических заболеваний, сахарного диабета, аномалий развития головного мозга и центральной нервной системы, эпилепсии, ДЦП, болезней сердца, бронхиальной астмы.

Кроме этого, медикаментозная помощь оказана и 4-м взрослым жителям Донбасса, которые страдают тяжелыми хроническими заболеваниями и не имеют финансовой возможности пройти лечение самостоятельно. Им, в соответствии с заявками, специалисты программы «Адресная помощь» передали необходимые медпрепараты.

Читайте такжеБолее 30 тысяч жителей отдаленных поселков получили помощь штаба АхметоваСреди тех, кому оказана помощь – 2-е детей и парень, которые были ранены во время обстрелов. 7-летний Миша и 11-летний Коля проходят лечение в Запорожье. Состояние ребят медики квалифицируют как стабильно тяжелое. 21-летний Алексей из Донецка проходит длительное лечение после осколочного ранения. Для них специалисты Штаба в соответствии с заявками лечащих врачей закупили и передали необходимые медикаменты.

За время работы Гуманитарного штаба Рината Ахметова адресную помощь получили более 22 тысяч взрослых и детей из Донецкой и Луганской областей.

Кто и как может получить адресную помощь от Штаба Ахметова?

Дети, которым необходимо:

Проведение неотложных операций (только при наличии медицинского направления на операцию с перечнем медикаментов на бумажном носителе):

ранения в результате боевых действий на Донбассе

ургентные неотложные операции

протезирование

Неотложное лечение (только при наличии медицинского направления на лечение с перечнем медикаментов на бумажном носителе):

тяжелобольные дети

дети, получившие ранения в результате боевых действий на Донбассе

технические средства реабилитации (костыли, ходунки, палочки, трости и др.)

Взрослые, которые нуждаются в:

Проведении неотложных операций (только при наличии медицинского направления на операцию с перечнем медикаментов на бумажном носителе):

ранения в результате боевых действий на Донбассе

ургентные неотложные операции

протезирование

Неотложном лечении (только при наличии медицинского направления на лечение с перечнем медикаментов на бумажном носителе):

тяжелобольные

мирные жители, получившие ранения в результате боевых действий на Донбассе

технические средства реабилитации при ранении в результате боевых действий на Донбассе (костыли, ходунки, палочки, трости и др.)

Льготные категории взрослых, которые могут подать заявку на рассмотрение:

Пенсионеры-инвалиды I и II группы (при наличии документального подтверждения)

Инвалиды I и II группы (при наличии документального подтверждения);

Семьи, воспитывающие детей-сирот, детей под опекой (при наличии документального подтверждения)

Многодетные семьи с 3 и более детьми до 18 лет (при наличии документального подтверждения)

Матери-одиночки или вдовы с детьми до 18 лет (при наличии документального подтверждения)

Семьи СЖО (семьи, в которых находится более чем один тяжелобольной человек, например, мать с онкологией и ребенок с ДЦП, или 2 инвалида 1 группы и т.д.)

География рассмотрения заявок на адресную медицинскую помощь

Донецкая и Луганская область (территории неподконтрольные Украине, на которых не осуществляются социальные выплаты, нет государственного финансирования медицинских учреждений и программ);

Только вынужденные переселенцы, выехавшие из зоны АТО, которые имеют справку переселенца.

Обратите внимание: помощь оказывается только при наличии медицинской справки!

Заявки на адресную помощь в лечении и приобретении медикаментов можно оставлять на «горячую линию» Гуманитарного штаба Рината Ахметова (0800 509 001) и электронный адрес helpdonbass@fdu.org.ua.