Штаб Ахметова обеспечит тест полосками детей с диабетом, проживающих на неподконтрольной территории Донетчины

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, тест-полоски могут получить дети от 0 до 18 лет, страдающие сахарным диабетом. Выдача будет осуществляться в Донецке.

«С конца августа на горячую линию Штаба увеличилось количество обращений от родителей с просьбами помочь тест-полосками. Мы стали искать варианты доставки, и благодаря нашим волонтерам удалось их завезти. Запасы инсулина у деток также подходят к концу. Штаб Рината Ахметова делает все возможное, чтобы решить вопрос с доставкой препарата в Донецк в ближайшее время», - рассказала Ирина Темерко, руководитель направления «Адресная помощь» Штаба Рината Ахметова.

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Тест-полоски необходимы детям, страдающим сахарным диабетом, для ежедневной проверки уровня глюкозы в крови. На данный момент в аптеках на неподконтрольной территории тест-полоски реализуются по очень высокой цене. 1 инсулинозависимому ребенку в месяц необходимо 1,5 упаковки, приобрести которые родители не в состоянии.

Весной 2015 года Штаб Рината Ахметова бесплатно обеспечил3-месячным запасом инсулина 160 детей на неподконтрольной территории. Позже родители, чьи дети получили препарат, обратились в Штаб с просьбой обеспечения тест-полосками. С 1 июня в Донецке планировалась их выдача всем нуждающимся детям. Но в связи со сложностями ввоза лекарств на неподконтрольные территории, доставить полный объем не удавалось.

Для получения тест-полосок необходимо:

позвонить на горячую линию Штаба (0800-509-001) и оставить заявку

подготовить следующие документы: копию паспорта и идентификационного кода одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка, медицинскую справку, что ребенок болен сахарным диабетом (любую, где указан диагноз ребенка)

ожидать звонка сотрудника Штаба.

Заявку на получение тест-полосок родные инсулинозависимых детей, которые проживают на неподконтрольной территории Донецкой области могут оставить на горячую линию Штаба 0800-509-001.