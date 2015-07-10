Инструкторы из Швеции будут обучать наших военных оказывать медпомощь в боевых условиях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Игорь Долгов.

Заместитель министра отметил важность проведения подготовки инструкторами стран-членов НАТО украинских военных по стандартам НАТО.

Долгов рассказал, что сегодня провел встречу с послом Королевства Швеция в Украине Андреасом фон Бекератом.

"Речь идет о том, что уже в сентябре начнутся тренировки. Шведские инструкторы будут готовить украинских военнослужащих по вопросам неотложной медицинской помощи на поле боя. Это то, что также соответствует стандартам НАТО", - сказал Долгов.

Он добавил, что правительство Швеции решило реализовать эту программу в несколько этапов. Также планируется передача украинской стороне аптечек неотложной помощи для бойцов.

Как сообщал УНИАН, посол Швеции фон Бекерат ранее заявлял, что правительство его страны ежегодно выделяет 25 млн евро на поддержку реформ в Украине.