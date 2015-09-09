В Керчи обмелело водохранилище, запасов воды не хватит городу ни для питья, ни для отопления - СМИ
Пока руководители предприятия «Вода Крыма» разных уровней были в летних отпусках, Керчь выпила воду из водохранилища, а новой закачки не произошло.
Власти Керчи признали, что местное водохранилище обмелело настолько, что запасов воды не хватит городу ни для питья, ни для запитки отопительной системы.
Об этом шла речь на совещании в городской администрации, сообщает Крым. Реалии со ссылкой на сайт kerch.com.
«Пока руководители предприятия «Вода Крыма» разных уровней были в летних отпусках, Керчь выпила воду из водохранилища, а новой закачки не произошло. Количество в 8 миллионов кубометров воды было названо критическим», – говорится в сообщении.
Директор керченского филиала предприятия «Вода Крыма» Григорий Авдан намерен выехать в Симферополь для решения этой проблемы.
Новониколаевское, или, как его еще называют Керченское или Станционное водохранилище – одно из крупнейших в восточном Крыму. Оно наполняется водой из Северо-Крымского канала. Ранее керченские власти планировали опреснять морскую воду, однако позже отказались от этой идеи по причине ее нерентабельности: оплачивать опресненную воду керчанам было бы не по карману, да и сама опреснительная установка повлекла бы серьезные расходы бюджета.
По сообщениям крымских властей, сейчас Северо-Крымский канал пополняется за счет Белогорского и Тайганского водохранилищ, вода в которые поступает из подземных источников.
Как сообщал УНИАН, Северо-Крымский канал пересох и разрушается. Север полуострова превращается в пустыню.
По словам одного из строителей канала Георгия Капшука, если в ближайший год вопрос с подачей воды по Северо-Крымскому каналу не будет решен, то уникальная водная артерия будет разрушена и безвозвратно потеряна, а население вынуждено будет уезжать из северной, степной части полуострова.
Справка УНИАН. Оросительно-обводнительный канал был построен в 1961-1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР с забором воды из специально построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища, заполненного в 1955-1958 годах.
Ширина канала в его начале - 150 м, глубина - 7 м.
До 2014 года Северо-Крымский канал обеспечивал полуострову 80-87 % объёма забора воды.
С 2014 года подача днепровской воды в Крым прекращена, концевая часть канала используется для переброски воды из горных водохранилищ Белогорского района в восточную часть Крыма. В 2015 году эта часть канала стала использоваться круглогодично. С этого же года русло канала временно используется для транспортировки питьевой вода из подземных водозаборов северо-восточной части Крыма на Керченский полуостров.