В Керчи обмелело водохранилище, запасов воды не хватит городу ни для питья, ни для отопления - СМИ

Власти Керчи признали, что местное водохранилище обмелело настолько, что запасов воды не хватит городу ни для питья, ни для запитки отопительной системы.

Об этом шла речь на совещании в городской администрации, сообщает Крым. Реалии со ссылкой на сайт kerch.com.

«Пока руководители предприятия «Вода Крыма» разных уровней были в летних отпусках, Керчь выпила воду из водохранилища, а новой закачки не произошло. Количество в 8 миллионов кубометров воды было названо критическим», – говорится в сообщении.

Директор керченского филиала предприятия «Вода Крыма» Григорий Авдан намерен выехать в Симферополь для решения этой проблемы.

Новониколаевское, или, как его еще называют Керченское или Станционное водохранилище – одно из крупнейших в восточном Крыму. Оно наполняется водой из Северо-Крымского канала. Ранее керченские власти планировали опреснять морскую воду, однако позже отказались от этой идеи по причине ее нерентабельности: оплачивать опресненную воду керчанам было бы не по карману, да и сама опреснительная установка повлекла бы серьезные расходы бюджета.

По сообщениям крымских властей, сейчас Северо-Крымский канал пополняется за счет Белогорского и Тайганского водохранилищ, вода в которые поступает из подземных источников.

Как сообщал УНИАН, Северо-Крымский канал пересох и разрушается. Север полуострова превращается в пустыню.

По словам одного из строителей канала Георгия Капшука, если в ближайший год вопрос с подачей воды по Северо-Крымскому каналу не будет решен, то уникальная водная артерия будет разрушена и безвозвратно потеряна, а население вынуждено будет уезжать из северной, степной части полуострова.

Справка УНИАН. Оросительно-обводнительный канал был построен в 1961-1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР с забором воды из специально построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища, заполненного в 1955-1958 годах.

Ширина канала в его начале - 150 м, глубина - 7 м.

До 2014 года Северо-Крымский канал обеспечивал полуострову 80-87 % объёма забора воды.

С 2014 года подача днепровской воды в Крым прекращена, концевая часть канала используется для переброски воды из горных водохранилищ Белогорского района в восточную часть Крыма. В 2015 году эта часть канала стала использоваться круглогодично. С этого же года русло канала временно используется для транспортировки питьевой вода из подземных водозаборов северо-восточной части Крыма на Керченский полуостров.